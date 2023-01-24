Лукашенко пригрозил военным судом участникам незаконных формирований
Минск, 24 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. По законам военного времени будут судить тех граждан Белоруссии, которые приняли участие в деятельности незаконных вооружённых формирований, в том числе на Украине, заявил 24 января белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Он предупредил, что отвечать перед законом будут все, кто поставил под угрозу человеческие жизни и кто при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против Белоруссии.
По словам Лукашенко, воюющие в полку Калиновского в рядах ВСУ рассчитывают, «натренировавшись» в зоне спецоперации, вернуться в Белоруссию «свергать власть», устроить «войнушку» уже на белорусской территории.
«Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось! Кому они сегодня нужны? Никому, — сказал Лукашенко. — [Украинский] президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени».