Минск, 24 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. По законам военного времени будут судить тех граждан Белоруссии, которые приняли участие в деятельности незаконных вооружённых формирований, в том числе на Украине, заявил 24 января белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он предупредил, что отвечать перед законом будут все, кто поставил под угрозу человеческие жизни и кто при поддержке западных спецслужб продолжает деструктивную деятельность против Белоруссии.

По словам Лукашенко, воюющие в полку Калиновского в рядах ВСУ рассчитывают, «натренировавшись» в зоне спецоперации, вернуться в Белоруссию «свергать власть», устроить «войнушку» уже на белорусской территории.

«Недавно на фронте попали под обстрел. Немало погибло, но калеками ведь сколько осталось! Кому они сегодня нужны? Никому, — сказал Лукашенко. — [Украинский] президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени».