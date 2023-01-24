Екатеринбург, 24 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что болгарский «Левски» должен выплатить компенсацию за отмену товарищеского матча на сборах команды в ОАЭ.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Они не захотели играть. Конечно, будут платить неустойку. Куда они денутся? У нас был подписан контракт на матч. Мы ожидаем от них компенсацию», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс» 24 января.

На 25 января запланирован контрольный матч «Урал» — «Ботев» (Пловдив), который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах.

После 17 туров Мир Российской премьер-лиги сезона 2022/23 «Урал», одержав шесть побед и набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата.