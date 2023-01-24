Москва, 24 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, призванный упростить порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, подают декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ, о том, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена.

Еще одобренная Госдумой поправка предполагает сделать основанием прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов их отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта в течение шести месяцев подряд. Норма не будет иметь обратной силы.

Дополнительно совершенствуется статус сельского старосты. Допускается совмещение должности старосты и муниципального депутата, работающего на непостоянной основе. Согласно поправке, которая была предложена депутатом Госдумы Надеждой Школкиной («Единая Россия»), старостой может быть гражданин, имеющий в собственности жилое помещение на территории данного сельского поселения.