Госдума упрощает декларирование доходов депутатов и повышает статус старост
Москва, 24 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, призванный упростить порядок декларирования доходов и имущества региональных и муниципальных депутатов, осуществляющих свою деятельность без отрыва от основного места работы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.
Согласно поправкам, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, подают декларации после избрания, а также если в течение отчетного года были совершены крупные сделки, превышающие общий доход депутата и его супруги (супруга) за три предшествующих года. Если депутат не представил декларацию, он сообщает в порядке, установленном законом субъекта РФ, о том, что такие сделки им не совершались. Достоверность такой информации также может быть проверена.
Еще одобренная Госдумой поправка предполагает сделать основанием прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов их отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа субъекта в течение шести месяцев подряд. Норма не будет иметь обратной силы.
Дополнительно совершенствуется статус сельского старосты. Допускается совмещение должности старосты и муниципального депутата, работающего на непостоянной основе. Согласно поправке, которая была предложена депутатом Госдумы Надеждой Школкиной («Единая Россия»), старостой может быть гражданин, имеющий в собственности жилое помещение на территории данного сельского поселения.