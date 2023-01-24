Москва, 24 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем музыканта и дирижера Юрия Башмета, который 24 января отмечает свое 70-летие. Глава российского правительства направил ему телеграмму, в которой отметил, что Башмет является человеком-созидателем, инициатором множества благотворительных и просветительских проектов. Он открывает молодые таланты и оказывает им всяческую поддержку.

Сергей Пятаков/РИА Новости Юрий Башмет

«Выдающийся музыкант, непревзойдённый альтист, блистательный дирижёр, Вы покорили сердца миллионов людей. Легендарный маэстро, каждый Ваш выход на сцену — это яркие, талантливые интерпретации классических и современных произведений. <…> Желаю Вам удачи во всём, творческого вдохновения, здоровья, благополучия и всего наилучшего», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.

Напомним, телеграмму по случаю 70-летнего юбилея выдающегося музыканта и дирижера Юрия Башмета направил президент РФ Владимир Путин.