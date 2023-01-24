Донецк, 24 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Населённый пункт Владимировка и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом 24 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что киевские боевики произвели обстрел Владимировки в 09:20 (совпадает с мск), выпустив по населённому пункту в ходе него восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:25 бандеровские формирования выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала 2023 года сапёрами МЧС ДНР было обезврежено в общей сложности свыше 1,8 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП) разного калибра.