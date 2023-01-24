Москва, 24 января, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов 24 января в ходе пленарного заседания Королевских чтений в Москве сообщил о намерении предложить дружественным с Россией странам создать спутниковые группировки.

Григорий Сысоев/ РИА Новости Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов

«Может быть, когда-нибудь… я смогу ее предложить своим коллегам, не знаю, как они откликнутся <…>», — заявил Борисов, раскрывая тему о возможности создания спутниковых группировок с дружественными странами.

Также генеральный директор «Роскосмоса» добавил, что реализация такого проекта смогла бы серьезно помочь в экономии средств, а группировки работали бы в интересах всех дружественных стран.

Ранее Юрий Борисов также в ходе пленарного заседания рассказал подробности проекта развертывания российской орбитальной станции.