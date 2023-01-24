Москва, 16 апреля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Сборная России по футболу для игроков не старше 17 лет получила приглашение на международный турнир под эгидой БРИКС, который пройдёт в мае 2023 года в Бразилии, передаёт 16 апреля «Спорт-экспресс» со ссылкой на осведомлённые источники.

Александр Вильф/РИА Новости Футбольный мяч

Среди других участников турнира будет национальная сборная Бразилии того же возраста, а также ряд бразильских клубных команд для игроков 2006 года рождения.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА по политическим причинам отстранили российские национальные и клубные команды от участия в международных турнирах. С этого момента сборные проводят товарищеские встречи.

Ранее сообщалось, что следующим соперником первой сборной России по футболу может стать команда Камеруна. В руководстве Российского футбольного союза подтверждали, что сборная может провести несколько игр с командами из стран Африки.

В марте 2023 года женская сборная России по футболу в возрасте до 17 лет выиграла турнир SAFF Championship 2023 в Бангладеш. Российская команда одержала победы во всех четырёх матчах — над сборными Бангладеш, Бутана, Непала и Индии.