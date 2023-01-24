Москва, 24 января, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Российские артиллеристы продолжают успешно поражать цели противника в зоне проведения специальной военной операции. Кадры работы гаубиц опубликовало Министерство обороны России в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Российские гаубицы на переднем крае ― кость в горле ВСУ. У противника нет шансов», ― говорится в материале оборонного ведомства.

Отмечается, что российские военные поражают цель ударом одного снаряда.

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Как сообщало ИА REGNUM, артиллерией Вооружённых сил РФ в ночь на 23 января был нанесён удар по складу боеприпасов боевиков преступного киевского режима в районе пригорода Херсона — Чернобаевки. В результате были уничтожены все находившиеся там военные ВСУ.