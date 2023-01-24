Киев, 24 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. О своей отставке сообщил 24 января в соцсети заместитель украинского министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря. Он обнародовал фото с заявлением.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В своих комментариях чиновник утверждает, что начал планировать отставку ещё в начале года. Его уход якобы не связан с коррупционным скандалом в министерстве.

Ранее представители украинского национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали при получении взятки в $400 тысяч первого замминистра инфраструктуры Украины Василия Лозинского.

Напомним, на фоне скандала с Лозинским в отставку на Украине подали несколько чиновников, в том числе заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, заместитель украинского министра обороны Вячеслав Шаповалов, замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко.