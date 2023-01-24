Таллин, 24 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Международное право не позволяет Эстонии ограничивать свободное судоходство в Финском заливе, если судно не нарушает законодательство в границах данного государства. Об этом 24 января на телеканале «Россия-24» заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Он напомним, что пределы морских границ установлены на уровне 12 миль от берега. Эстония может расширить территориальные воды, установив прилежащую зону, но в ней нельзя ограничивать свободное судоходство.

«Единственное, что можно делать, — это осуществлять дополнительный контроль в случае, если судно, которое там находится, подозревается в нарушении законодательства государства, которому принадлежит эта прилежащая зона», — сказал Липаев.

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что в правительстве республики ищут способ ограничить судоходство в Финском заливе, расширив прилежащую зону на 12 миль. Он отметил, что в этом случае пограничная служба сможет преследовать суда за пределами территориальных вод.