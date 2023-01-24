Тверь, 24 января, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Тверской путевой императорский дворец и мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» смогут посетить школьников 8-х классов региона в ходе двухдневных и однодневных образовательных туров, реализация которых начнется в этом году. О запуске такой образовательной программы губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24. Тверь» 29 декабря 2022 года. С вопросом о внедрении проекта к главе региона обращался обучающийся школы юных корреспондентов из Вышнего Волочка Кирилл Орлов.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24. Тверь» 29 декабря 2022 года

«Программа начнёт работать со второго квартала 2023 года. Средства на ее реализацию заложены в бюджете. Этот проект будет сочетаться с проектом «Нас пригласили во дворец», — рассказал Игорь Руденя. — Ребятишки, приезжающие из отдаленных районов области, будут проводить несколько дней в Твери, проходить обучение в парке «Россия — моя история», в том числе — по профориентации. Мы хотели, чтобы это было не просто посещение мультимедийного парка, участие в мероприятиях, а чтобы это было полезно детям в выборе будущей профессии».

За счёт средств областного бюджета будет обеспечен проезд школьников из муниципалитетов в областную столицу и обратно, а также питание и проживание детей. Двухдневная программа (с проживанием в Твери) предусмотрена для детей из муниципалитетов, расположенных на расстоянии более 200 км от столицы Верхневолжья. Для ребят из других районов посещение Путевого дворца и парка «Россия — моя история» запланировано в один день.

В настоящее время в мультимедийном парке «Россия — моя история» экспонируются четыре постоянные выставки — «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 гг.» и «Россия — моя история. 1945 — наши дни». Почти половина содержания выставок посвящена истории Тверского края, богатого на исторические события и оказавшего огромное влияние на развитие политических, экономических и культурных процессов в стране. Для оборудования экспозиций задействовано 500 единиц мультимедийной техники.

Кроме того, на базе парка реализуется всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее». В 2022 году для школьников Верхневолжья были оборудованы 12 залов для проведения профессиональных тестов и проб. Фестиваль профессий «Билет в будущее» прошёл с 28 ноября по 2 декабря 2022 года. Участие в нём приняли порядка 10 000 школьников региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, проект «Нас пригласили во дворец» стартовал в Верхневолжье по инициативе губернатора Игоря Рудени в 2017 году. Его ключевая цель — приобщение школьников к истории и культуре России, развитие интереса к изучению и сохранению историко-культурного наследия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание.