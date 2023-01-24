Москва, 24 января, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем дирижера и музыканта Юрия Башмета. По случаю 70-летия известного в России и за рубежом деятеля искусства глава государства направил телеграмму, в которой отметил его уникальный талант и пожелал дальнейших успехов в творчестве.

Евгений Одиноков/РИА Новости Юрий Башмет

Как подчеркнул Путин, Юрия Башмета знают в мире музыкального искусства как одного из выдающихся альтистов и дирижёров современности. Президент отметил его «поистине уникальный талант педагога и организатора». По словам главы государства, он внес «деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов». Также Путин подчеркнул, что Башмета отличает большая работа над «профессиональным становлением одарённой молодёжи».

«От души желаю Вам здоровья, неиссякаемого вдохновения и успешного осуществления намеченных планов», — говорится в поздравлении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.