Москва, 24 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Королевских чтений 24 января рассказал о проекте развертывания российской орбитальной станции.

Михаил Климентьев/РИА Новости. Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов

Государственный деятель отметил, что первый этап развертывания РОС, обозначенный выведением первого модуля станции на орбиту, запланирован на 2027 год. Второй же этап должен начаться в 2030 году.

По словам Юрия Борисова, российская орбитальная станция будет намного больше, чем российский сегмент международной космической станции. Масса РОС должна достигнуть 122 тонн, а герметичный объем составит 505 кубометров.

В субботу, 21 января, Роскосмос анонсировал на 5 февраля первый в 2023 году запуск ракеты-носителя с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» на борту.