В Роскосмосе рассказали о развертывании Российской орбитальной станции
Москва, 24 января, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Королевских чтений 24 января рассказал о проекте развертывания российской орбитальной станции.
Государственный деятель отметил, что первый этап развертывания РОС, обозначенный выведением первого модуля станции на орбиту, запланирован на 2027 год. Второй же этап должен начаться в 2030 году.
По словам Юрия Борисова, российская орбитальная станция будет намного больше, чем российский сегмент международной космической станции. Масса РОС должна достигнуть 122 тонн, а герметичный объем составит 505 кубометров.
В субботу, 21 января, Роскосмос анонсировал на 5 февраля первый в 2023 году запуск ракеты-носителя с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» на борту.