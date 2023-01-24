Джакарта, 24 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. В Индонезии произошло новое извержение вулкана Анак-Кракатау, сообщает индонезийское агентство Antara.

Цитата из видео с канала: Погода от шефа Извержение вулкана Анак — Кракатау в Индонезии.

По сообщению агентства, начиная с утра 23 января вулкан извергался восемь раз. Уточняется, что 24 января вулкан выбросил столб пепла на высоту около двух километров. Извержению присвоен третий из четырех возможных уровней опасности. Власти в связи с извержением Анак-Кракатау запретили жителям приближаться к вулкану в радиусе пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды произвёл пепловый выброс на высоту четыре километра.

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