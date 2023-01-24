Москва, 24 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Обсуждений введения ограничений на выезд за рубеж граждан России в российском руководстве не ведут, сообщил 24 января пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков

«Нет, в Кремле не обсуждается», — сказал Песков.

Комментируя информацию о том, что в России могут ввести резервирование времени проезда машин через границы, Песков предложил ориентироваться на разъяснение, сделанное Ярославом Ниловым (ЛДПР), возглавляющим в Госдуме комитет по труду и социальной политике.

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