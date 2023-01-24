Москва, 24 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Киевский режим причастен ко многим покушениям и преступлениям, в том числе к убийству Дарьи Дугиной. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Дмитрий Песков

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«Что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним всё-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее», ― указал официальный представитель кремля.

Поэтому, подчеркнул Песков, «причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть».

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Как сообщало ИА REGNUM, политолог Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья вечером 20 августа 2022 года. Позднее стало известно, что за этим терактом стоит СБУ. В совершении преступления гражданку Украины Наталью Вовк. Она была заочно арестована Басманным судом Москвы.