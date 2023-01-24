Хельсинки, 24 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что Анкара не ратифицирует совместную с Швецией заявку на вступление в НАТО до выборов в Турции, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Ожидается, что выборы в Турции намечены на середину мая.

«Это заявление Эрдогана, безусловно, означает некий перенос сроков», — сказал Пекка Хаависто, добавив, что в Турции после выборов будет новая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава финского МИД заявил о необходимой паузе в переговорах Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО.

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