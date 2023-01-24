Варшава, 24 января, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Польша запросила у Германии согласия на передачу Украине танков Leopard 2. Об этом в своем Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Мариуш Блащак

«Германия уже получила наше заявление о согласии на передачу танков Leopard 2 на Украину», — говорится в сообщении.

Он высказал призыв к Германии «присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2», так как «речь идет о безопасности всей Европы».

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение о передаче Украине танковой роты — около 14 машин. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что, в случае если Германия не согласится на передачу танков, Польша сформирует коалицию стран, готовых поставить технику киевскому режиму.

Читайте также: В Польше пригрозили Германии международной изоляцией