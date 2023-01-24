Москва, 24 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о расширении перечня видов деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, они смогут совмещать деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию с деятельностью по оказанию консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка и с деятельностью, осуществляемой в интересах другого лица на основании агентского договора.

Отмечается, что фонд сможет оказывать консультационные и информационные услуги в сфере финансового рынка и осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при условии, что размер вознаграждения фонда от указанной деятельности в текущем календарном году в совокупности не превышает 50% от среднего за три предшествующих календарных года совокупного размера оплаты услуг фонда при осуществлении им деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и вознаграждения фонда при осуществлении им деятельности страховщика по обязательному пенсионному страхованию.

Фонд вправе осуществлять деятельность в интересах другого лица на основе агентского договора только при одновременном соблюдении ряда требований и условий.

Также предусмотрено право Центробанка РФ вводить запрет на заключение новых договоров об оказании консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, заключение новых агентских договоров, совершение сделок с третьими лицами от имени и за счет принципала в ходе исполнения агентского договора. Запрет при этом вводится на период до устранения нарушения или прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете, но на срок, не превышающий одного года.

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