Москва, 24 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Своя специфика вносится в процесс подачи деклараций парламентариями спецоперацией Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, отвечая вопрос о том, подпишет законопроект о новом порядке подачи деклараций президент РФ Владимир Путин, вначале нужно дождаться, когда такой документ появится в окончательном варианте.

«Разумеется, условия специальной военной операции вносят свою специфику, но главным, наверное, является то, что подача деклараций будет продолжаться для всех, в том числе и для чиновников. Это обязательное условие, и это уже наработанная система», — сказал он.

При этом Песков уточнил, что антикоррупционный орган продолжает работать, проверяя данные, которые также подают и чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас рассказал, что законопроект о новом порядке публикации деклараций верхняя палата парламента сможет рассмотреть не раньше 1 февраля.