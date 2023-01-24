Москва, 24 января, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Об этом журналистам 24 января заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Общаясь с журналистами, Дмитрий Песков не стал комментировать соответствующее заявлении лидера Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сообщил, что Киев предлагает Минску пакт о ненападении, одновременно готовя боевиков.

«Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией», — сказал Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно о возможной просьбе президента Украины к главе ЦРУ США организовать покушение Евгения Пригожина.