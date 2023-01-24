Москва, 24 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. На сегодняшний день отношения между Россией и Германией находятся на достаточно низкой точке. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Евгений Одиноков/РИА Новости Дмитрий Песков

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«Хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран.

«Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», ― указал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, Германия пока не решила, будет ли Берлин отправлять Киеву танки Leopard. На днях недавно возглавивший министерство обороны страны Борис Писториус заявил, что окончательную позицию по вопросу оказания помощи Украине в Германии сформируют уже в ближайшее время. Вердикт по поставкам танков Писториус назвал вопросом безопасности.

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