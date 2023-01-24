Москва, 24 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Россия продолжает выполнять свои обязательства в диалоге с Ереваном и Баку. Это сложная и кропотливая работа. Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос журналистов в ходе пресс-конференции о том, солидарны ли в Кремле с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву к возобновлению работы Лачинского коридора.

Сергей Гунеев/ РИА Новости Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Россия, как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном», — заявил Песков.

Напомним, в конце декабря 2022 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия будет продолжать содействовать урегулированию между Арменией и Азербайджаном, «выполняя в первую очередь те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней основе».