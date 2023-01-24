Абакан, 24 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Новогодний семейный отдых народных избранников из парламента Хакасии на курорте Турции, страны — члена НАТО, поставляющей Украине некоторые виды вооружений, спровоцировал в республике большой общественный резонанс. В отсутствие реакции со стороны властей региона скандал нарастает как снежный ком.

Onur Dogman/globallookpress.com Новый год в Турции

Депутат-разведчик

Напомним, речь идет о далеко не рядовых депутатах — члене президиума Верховного совета Хакасии и главе комиссии по регламенту Татьяне Янусик (ЛДПР) и Евгении Молостове, вице-спикере парламента Хакасии от КПРФ, возглавляющем к тому же правление одного из местных отделений «Боевого братства».

Депутаты решили отдохнуть, несмотря на рекомендации руководства партий воздерживаться от поездок в страны НАТО на фоне российской военной спецоперации на Украине. Представляющий Компартию Молостов (руководство КПРФ недавно публично заявило, что сейчас не время и не к месту заниматься зарубежными поездками) решил, что «рекомендация — это же не запрет». Свое пребывание в Турции он оправдал тем, что находился в стране с разведывательной миссией:

«За время, что я был в Турции, я как раз политическую обстановку узнавал: как и что турки думают о спецоперации. Так что нормально всё прошло. Я, может быть, даже в разведке там был».

Цитата из видео: «Евгений Молостов об итогах политического сезона в Хакасии» Евгений Молостов

«Посмеялся в лицо всей Хакасии и России»

В отсутствие комментариев от губернатора региона Валентина Коновалова (он числится вторым секретарем хакасского отделения КПРФ) турецкий вояж прокомментировали ИА REGNUM политики и общественники. По словам помощника депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Анисимова, у депутата, который во время спецоперации ездит отдыхать за границу, отсутствует совесть.

«Возмущает не то чтобы сам факт поездки, а то, что господин Молостов и госпожа Янусик не осознают, что этот поступок, мягко говоря, не по совести. В то время, когда вся страна в едином порыве сплотилась вокруг наших героев — бабушки несут последние крохи от своей пенсии, общественные организации, волонтёры помогают семьям героев, — наши два народных избранника (они по факту народные избранники!) оправдались. Как?

Молостов вообще посмеялся в лицо всей Хакасии и России: мол, может, я там в разведке был. Но это же просто оскорбление для тех ребят, кто сейчас воюет на передовой. Просто взял и оскорбил, плюнув в лицо. Это всё равно что сказать: «Ребята, вы там воюйте, а мы пока погреем бока на турецком солнышке, в стране НАТО, в стране, с которой у России напряжённые отношения. Считаю, что эти люди не достойны звания депутата Верховного совета республики Хакасия — гнать их — как из партии, так и из депутатов».

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Виталий Анисимов надеется, что к следующим большим выборам народ Хакассии сделает свои выводы и такие люди никогда больше не попадут во власть.

«Таких людей во власти не должно быть», — подчеркнул помощник депутата Госдумы от ЛДПР.

Депутат-артиллерист и депутат в Таиланде

Известно, что 49-летний Евгений Молостов — майор-артиллерист. Он был в числе тех, кто в ходе частичной мобилизации получил повестку. Но участником спецоперации не стал. Удивительно, но, судя по его комментарию местным СМИ, чтобы отдохнуть в Турции (а не защищать под свистом снарядов современных фашистов рубежи Родины) хватило одного похода в военкомат с уведомлением о работе на постоянной основе в Верховном совете.

Кстати, это не единичный случай. В 2022 году лидер фракции КПРФ в Верховном совете Хакасии Александр Семенов с началом проведения спецоперации покинул Родину и переехал на постоянное место жительства в Таиланд.

Представитель Верховного совета Хакасии из фракции ЛДПР Михаил Молчанов считает, что есть повод задуматься об уровне патриотизма руководства местного отделения партии. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

«Не берусь критиковать своих коллег по депутатскому корпусу, однако предлагаю обратить внимание на эту ситуацию в целом. Сначала один депутат от КПРФ переезжает на постоянное место жительства за границу. Затем два других депутата, также приближённых к партии КПРФ (один из них является даже членом партии), предпочитают отдыху внутри своей страны отдых за границей, вопреки всем рекомендациям и сложностям, которые сегодня переживает наша страна. Для меня это повод задуматься. Во-первых, об уровне патриотизма республиканского КПРФ, во вторых — о серьёзности оценки ими сложности международной ситуации».

Цинизм высшей степени

Но коммунисты молчат. По оценке местного блогера и журналиста Михаила Верхотурова, губернатор Валентин Коновалов сам не любитель всего, что связано со спецоперацией. Корреспонденту ИА REGNUM он сообщил:

«Достаточно вспомнить, что когда президент объявил о начале спецоперации и подписал договоры с ЛНР и ДНР о помощи, то Валентин Коновалов очень-очень долго соображал, как ему реагировать на это всё. Неделю или даже больше он вообще никак публично не выговорил не то что слов поддержки, а вообще ничего. Было ощущение сознательного игнорирования губернатором темы спецоперации. И только потом, поняв, что деваться ему некуда, он периодически начал делать заявления, но такое ощущение, что это больше для галочки», — отметил Михаил Верхотуров.

Константин Михальчевский/РИА Новости Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов

Он назвал цинизмом высшей степени не только слова Евгения Молостова о том, что он ездил в Турцию на разведку, но и поведение самого губернатора:

«Цинизм в том, что 24 января глава региона Валентин Коновалов проводил заседание правительства, жёстко отчитав каких-то неназванных чиновников, которые якобы живут комфортной жизнью, мол, «с этим пора кончать». Но получается, что он видит соринку в чужом глазу и не видит бревна в своём. Напомню, что Валентин Коновалов буквально за руку водил этого самого Молостова на выборах как кандидата в мэры Черногорска. Молостов выборы проиграл.

Поэтому губернатору следовало бы, прежде чем каких-то непонятных чиновников выискивать, обратить внимание на своего ближайшего партийного товарища и сделать соответствующие выводы. Но, как обычно, у нас всё сводится к тому, что глава региона перекладывает ответственность на других, а к своим приближённым у него теплое, особое отношение. Тот самый случай, когда рыба гниет с головы и чиновники ведут себя так, как позволяет им старший партийный товарищ».

На вопрос корреспондента ИА REGNUM: «Действительно ли старшее партийное руководство позволяет Молостову вести себя неподобающим образом?», блогер пояснил: «Когда в регионе нет хозяина, мы наблюдаем шатание КПРФ. И Молостову даже в голову не пришло, что сейчас не время куда-то ездить, и тем более — давать такие комментарии, которые он дал после своей поездки».

Как сообщало ИА REGNUM, новогодний вояж на семейный отдых в Турцию депутатов парламента Хакасии спровоцировал широкий общественный резонанс. Народные избранники не только проигнорировали рекомендации для государственных служащих и представителей депутатского корпуса воздержаться от поездок в страны НАТО на фоне специальный военной операции на Украине. Один из «героев» — Евгений Молостов — ещё и оправдался, мол, «рекомендация — это же не запрет».

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