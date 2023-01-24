Москва, 24 января, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Отношения России со странами Запада в последнее время находятся в низкой точке. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Песков

Он добавил, что если Германия начнёт поставлять танки киевскому режиму, то это неизбежно скажется на отношениях Москвы и Берлина.

«Подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, 14 февраля 2022 года, до начала спецоперации по денацификации Украины, Песков, характеризуя отношения России с Западом, сказал, что они «фактически лежат на полу».