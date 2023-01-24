Донецк, 24 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. С начала 2023 года сапёрами МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) было обезврежено свыше 1,8 тыс. взрывоопасных предметов (ВОП) разного калибра. Об этом 24 января сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Только с начала 2023 года саперы 194 раза привлекались к проведению работ по обследованию территории на наличие взрывоопасных предметов, по результатам чего было обезврежено и уничтожено порядка 1800 единиц ВОП», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ДНР на сегодняшний день разминирование территории продолжает оставаться для МЧС региона одной из главных задач, так как ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы и районы городов и населённые пункты республики, в результате чего мирным жителям приходится сталкиваться с боеприпасами различного калибра, разбросанными на придомовых территориях и участках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими нацистами города Иловайска ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) пострадали два сотрудника локомотивного депо.