Гуляйполе, Запорожская область, 24 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Военнослужащие 102-й Ивано-франковской бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины массово отказываются занимать боевые позиции под Гуляйполем в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 24 января.

Владимир Трефилов/РИА Новости Владимир Рогов

По словам Рогова, украинские солдаты испугались заступать на боевые позиции, а сами военные из 102-й бригады «привыкли стоять на второй-третьей линии обороны».

Как сообщалось в Министерстве обороны России, потери Вооруженных сил Украины под Ореховом и Гуляйполем за 21 января составили более 85 военнослужащих.

В понедельник, 23 января, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщал об эффективном наступлении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении.