Москва, 24 января, 2023, 12:51 — ИА Регнум. О планах совершить на него покушение, обсуждаемых Киевом и ЦРУ, осведомлён основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает 24 января его пресс-служба.

Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

«Да, я в курсе, пресс-служба мне об этом сообщила, — заявил Пригожин. — Это очень хорошая мысль. Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае, если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие».

Так основатель ЧВК «Вагнер» ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом покушение на Пригожина во время недавней поездки в США.

Информация о том, что Зеленский говорил о покушении на Пригожина с главой ЦРУ, распространил 24 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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