Мелитополь, 24 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Сотрудники кинологической службы полиции и Росгвардии в Мелитопольском районе Запорожской области обнаружили тайник с гранатами в доме, где ранее проживал боевик ВСУ. Об этом 24 января сообщает пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нашли схрон, в котором хранились 18 гранат Ф-1, три универсальных запала, 15 патронов калибра 9 мм, 26 патронов калибра 5,45 мм и документы на имя украинского военнослужащего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы обнаружили благодаря оперативной информации. По данному случаю будут проводить проверку.

Стоит отметить, что в Запорожской области ввели вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, благодаря которой получится задержать террориста.