Юта, США, 24 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В ходе показа одной из кинолент, представленной на американском фестивале «Сандэнс», зрителям стало плохо. Потребовалась даже помощь медиков. Зрителей пришлось эвакуировать из зала, пишет World of Reel.

Иван Шилов ИА REGNUM Хоррор

Инцидент произошёл во время хоррора «Birth/Rebirth» («Рождение/Возрождение») режиссера Лауры Мосс, в котором речь идет о попытке оживить умершую девочку двумя людьми — матерью-одиночкой и работником морга.

По данным издания, сначала предполагалось, что людям стало плохо во время показа фильма из-за утечки газа. Однако правоохранительные органы не подтвердили эту версию.

Напомним, ежегодный национальный американский кинофестиваль независимого кино «Сандэнс» открылся 20 января в Парк-Сити, штат Юта. В программу фестиваля, как обычно, включено множество фильмов, представляющих неоднозначную точку зрения, в том числе снятых представителями всевозможных сообществ. Зачастую фильмы неизвестных режиссеров, показанных на «Сандэнс», становятся сенсацией и имеют потом большой успех у зрителей.