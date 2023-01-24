Берлин, 24 января, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Входящим в НАТО странам, планирующим передавать танки Leopard киевскому режиму, пора готовиться к этому и начинать тренировать экипажи. Об этом 24 января завил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

Алексей Витвицкий/ РИА Новости Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвечает на вопросы журналистов после заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе.

«Что касается танков Leopard, решение Германии вскоре будет. Германия уже заявила, что страны, которые хотят их передать, могут начинать подготовку экипажей для них и решить, сколько машин они смогут передать», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что подготовка займёт некоторое время, поэтому лучше начать готовиться до принятия окончательного решения. Генсек НАТО также призвал передавать киевскому режиму более тяжёлое и современное вооружение.

Напомним, ранее руководство немецкого концерна Rheinmetall заявило, что есть возможность отправить на Украину 139 танков Leopard, если это одобрит Берлин. При этом до конца весны предприятие сможет подготовить 29 машин, ещё 22 единицы обещают отремонтировать до конца текущего года. Когда получится подготовить остальные 88 танков, не сообщается.