Калининград, 24 января, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Житель Калининградской области задержан и заключён под стражу по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Полиция

Предположительно, этот человек «после отбывания наказания в местах лишения свободы занял высшую ступень в криминальной среде региона при поддержке так называемого вора в законе».

Он контролировал «различные направления деятельности криминальных структур» в регионе, обеспечивал их существование. Например, в его функции «входил контроль за пополнением общей казны».

В рамках возбуждённого по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) уголовного дела «фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

У его подельников при обыске изъяли гранаты, патроны и нарезное оружие.