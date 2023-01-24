Херсон, 24 января, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Попытка вооружённых формирований киевского террористического режима форсировать Днепр в районе Новой Каховки была сорвана подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 24 января рассказал журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

РИА Новости ВС РФ на огневом рубеже в зоне проведения специальной военной операции

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась», — сказал он.

Кроме того, представитель экстренных служб региона уточнил, что на захваченном режимом Киева берегу Днепра было выявлено скопление БМП и живой силы, по которому российские военные нанесли огневое поражение, в результате чего были уничтожены три катера и шесть БМП ВСУ, а также порядка 100 киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что ВС РФ идут в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне спецоперации.