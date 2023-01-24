Вашингтон, 24 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Конфликт вокруг Украины показал пробелы в военной промышленности США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на исследование Сета Джонсона, вице-президента Центра стратегических и международных исследований.

CNP/AdMedia/globallookpress Сет Дж. Джонс. вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

Эксперт считает, что оборонно-промышленная база США не готова к условиям военного времени, так как запасы оружия сократились до рекордно низкого уровня, а американская промышленность не может их пополнять.

Так, эксперт уточняет, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) тратят предоставленные Западом боеприпасы быстрее, чем Пентагон пополняет резервные мощности. К примеру, число управляемых ракет Javelin, используемых боевиками ВСУ, равно объему, который удалось бы произвести за семь лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад готовил войну против России, стремился уничтожить всё русское. Лавров уточнил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине. По его оценке, те, кто отказывается от переговоров, должны понимать, что чем дольше они это делают, тем сложнее найти решение.

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