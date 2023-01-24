Вашингтон, 24 января, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которая представляет собой новый тип бронемашины с несколькими видами вооружения, может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Об этом говорится в статье в журнале Forbes.

Виктор Антонюк/РИА Новости Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор»

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В материале перечислены сильные стороны этой боевой машины. Так, БМПТ имеет новую динамическую защиту «Реликт», предназначенную для поражения противотанковых снарядов, а относительно небольшая башня делает ее менее уязвимой. Автоматическая пушка, которой оснащён «Терминатор», может стрелять на расстояние до 2 тыс. м. и поражать как воздушные цели, включая беспилотники, так и сухопутные.

Как отмечает автор статьи, тяжёлая управляемая ракета «Атака» выпускается в противотанковом и термобарическом вариантах для уничтожения бункеров и зданий и имеет дальность 6 тыс. м.

«БМПТ хорошо зарекомендовали себя на Украине», — отмечают журналисты.

По их мнению, именно БМПТ, а не танк, может оказаться последней уцелевшей машиной на поле боя и действительно решить исход конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир экипажа одной из боевых машин поддержки танков «Терминатор», служащий в третьем Армейском корпусе Западного военного округа Вооружённых сил России, рассказал, что боевики киевского режима боятся этих боевых машин. По его словам, в одном из боёв представители ВСУ просто убежали, увидев российскую технику.

Он добавил, что боевая машина прекращает попытки киевских боевиков вести огонь и поддерживает пехоту. На технике установлены четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки, два гранатомёта и пулемёт.