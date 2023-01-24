Москва, 24 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Широкий выбор антибиотиков имеется на сегодняшний день в аптеках в РФ, также продолжаются производство, поставки и выпуск в гражданский оборот таких препаратов. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Александр Кряжев/РИА Новости В аптеке

«В аптечных учреждениях в России имеется в наличии широкий выбор антибиотиков, их производство, поставки и ввод в гражданский оборот продолжаются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, уточняется, что, согласно информации системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в настоящее время в гражданском обороте в России имеется свыше 10,5 млн упаковок препарата с международным непатентованным неименованием амоксициллин, свыше 6,4 млн упаковок амоксициллина+клавулановой кислоты, свыше 2,4 млн упаковок цефуроксима, свыше 2,4 млн упаковок цефексима и свыше 2,1 млн упаковок кларитромицина.

Также указывается, что названные препараты представлены в российском гражданском обороте в разных лекарственных формах.

«Отсутствие препарата с конкретным торговым наименованием в аптечной организации может быть вызвано повышенным спросом и не является признаком дефицита», — отмечается в сообщении и добавляется, что Росздравнадзор вместе с Минздравом контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и доступностью лекарств.

Отметим, ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что в России якобы образовался дефицит некоторых детских антибиотиков.