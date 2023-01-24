Анкара, 24 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции во вторник, 24 января, в связи с акцией лидера исламофобной организации Pegida вызвало посла Нидерландов в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел Турции, ему выражены жесткие протест и осуждение этого подлого и отвратительного деяния…» — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистского и расистского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в одиночку провел в Гааге акцию по осквернению Корана. Отмечается, что экстремист находился под охраной полиции.

В понедельник, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал власти Швеции за допущение демонстрации сожжения Корана в Стокгольме.