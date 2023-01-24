Москва, 24 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ожидает приема в НАТО Косова, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов (слева). Павел Бедняков./РИА Новости

Таким образом парламентарий отреагировал на ситуацию вокруг приема в альянс Швеции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от страны после скандальных акций в Стокгольме. В то же время США ожидают, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится, невзирая на заявления президента Турции о том, что Стокгольму не стоит больше ждать поддержки его заявки со стороны Анкары после скандальных акций, сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«С таким подходом в дальнейшем можно ожидать приема в эту организацию одиозных претендентов, таких как Косово, например, и не только», — заявил Картаполов.

По его словам, заявления со стороны США в очередной раз доказывают, что НАТО из структуры равноправных партнёров превратилась в организацию, обслуживающую США, мнение и позиция других членов не принимаются в расчёт, поэтому и говорить о равноправии членов НАТО уже не приходится.

Турция не одобрит финско-шведскую заявку на вступление в НАТО до президентских выборов в стране, считает глава МИД Финляндии.