Берлин, 24 января, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Одной из сторон конфликта на территории Украины не должен стать Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 24 января заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом глава минобороны ФРГ Борис Писториус.

CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС Борис Писториус

«Принцип действует и сегодня: НАТО не должно стать при этом стороной войны», — сказал он, говоря о конфликте на украинской территории.

В то же время Писториус добавил, что Берлин существенно помогает режиму Киева, и добавил, что Германия является одним из лидеров среди оказывающих помощь украинской стороне государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее читатели Die Welt сочли опасным и провоцирующим на обострение отношений с РФ заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на тему «ядерной риторики», которой Россия якобы пытается шантажировать Запад.