Москва, 24 января, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации идут в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне спецоперации. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

РИА Новости Работа расчета реактивной системы залпового огня «Град»

По словам военкора, ВС РФ делают успехи на авдеевском, артемовском направлениях, а также в направлении Угледара. Российская армия продвигается в сторону Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурмует Артёмовск.

«В Запорожье мы тоже пошли вперёд», — сообщил Александр Сладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на угледарском направлении в ходе спецоперации.