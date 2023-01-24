Москва, 24 января, 2023, 11:59 — ИА Регнум. На сегодняшний день в состоянии чемпиона Олимпиады 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова наблюдаются улучшения, он начал приходить в себя. Об этом 24 января сообщил знакомый с ситуацией источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Роман Костомарова

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание», — приводит его слова «Матч ТВ».

При этом источник уточнил, что у фигуриста продолжает держаться высокая температура.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и затем его перевели в больницу в Коммунарке, в которой ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). С того момента спортсмен находился без сознания.