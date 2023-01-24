Крупный тайник ВСУ со взрывчаткой и оружием уничтожен в Херсонской области
Херсон, 24 января, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Херсонской области полицейские нашли и уничтожили крупный тайник со взрывчаткой, оружием и патронами, заминированный растяжкой. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе МВД региона.
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Схрон был обнаружен при проверке информации, полученной из оперативных источников, у заброшенного фундамента здания в Геническом районе. В спрятанном арсенале хранилась мощная мина, предназначенная для уничтожения инженерных конструкций, гранаты, 750 патронов различного калибра, снаряженный магазин от автомата Калашникова, а также пистолет.
«Найденные опасные предметы после осмотра уничтожены одним контролируемым взрывом, организованным взрывотехниками спецназа «Гром»», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в телеграм-канале.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине января сотрудники правоохранительных органов в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один схрон был найден в Ганическом районе, другой ― в Каланчакском. В них хранились патроны, гранаты, взрыватели, пистолеты и 400 литров спиртосодержащей жидкости.