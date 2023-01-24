Москва, 24 января, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Законопроект о детях специальной военной операции разработали депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 24 января.

Валерий Мельников/РИА Новости Дети в Мариуполе

Принятие закона позволит правительству и органам власти регионов принимать свои меры поддержки детей СВО, отметил Слуцкий.

«Закон позволит принимать нормативные акты о введении для них льгот — системных или разовых — по аналогии с «детьми войны», напомню, граждане СССР, которые родились с 1930 до 1945 года», — сказал Слуцкий.

За последние девять лет выросло почти целое поколение, чье детство прошло под разрывы тех самых снарядов с надписями «Детям Донбасса» и угрозы дерусификации, сказал парламентарий.