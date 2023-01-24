Москва, 24 января, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Непобежденный (21-0) российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем отношении к алкоголю.

Валерий Шарифулин/ТАСС Дмитрий Бивол

«На самом деле я к алкоголю отношусь не хуже, чем к сладкому или соленому. <…> Я сам не любитель спиртных напитков… Просто нужно знать свои границы», — сказал спортсмен.

Также Дмитрий Бивол добавил, что не употребляет алкоголь после поединков или тренировок, так как считает это вредным для здоровья.

5 ноября 2022 года Бивол в поединке с Хильберто Рамиресом одержал победу единогласным решением судей (117-111, 117-111, 118-110) и защитил титул суперчемпиона мира по версии WBA.

Ранее сообщалось, что бой-реванш Дмитрий Бивола с Саулем Альваресом может состояться в сентябре–октябре 2023 года.