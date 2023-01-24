Москва, 24 января, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Собственники спортивных стадионов испытывают проблемы с содержанием этих сооружений, и возврат продажи пива мог бы помочь в решении проблемы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил советник главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

На заседании парламентарии и эксперты обсуждали возможность расширения показа рекламы пива и пивных напитков, ставок и средств индивидуализации букмекеров.

В ходе обсуждения Котов напомнил о принятом в 2019 году в первом чтении законопроекте, которым предлагалось разрешить продажу пива на стадионах. По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы понять, состоится ли второе чтение законопроекта в ближайшее время.

«Именно продажа и реклама пива — это действительно интересно в комплексе не только общероссийской спортивной федерации, но и важно это собственникам спортивных сооружений, потому что они тоже получают определенные доходы с продажи пива. Это действительно большая проблема для собственников, особенно больших стадионов, содержать, и первое предложение, которое было озвучено, это как раз продажа пива, а в комплексе и хотя бы реклама», — сказал Котов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Законопроектом, разработанным депутатами от ЛДПР, предполагалось, что полученные средства будут направлены на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными Минспорта.

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