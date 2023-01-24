Новосибирск, 24 января, 2023, 11:50 — ИА Регнум. С родственниками туристки из Новосибирска, которая ранее впала в Кому на острове Бали, и клиникой поддерживает прямой контакт консульский отдел посольства России в Индонезии. Об этом 24 января сообщили в представительстве МИД РФ в Новосибирске.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«По текущей ситуации поддерживается контакт с родственником. Заведующий консульским отделом находится с ними в прямом контакте, также он взаимодействует с клиникой», — приводит слова сотрудника представительства ТАСС.

Также он уточнил, что консульским отделом были предоставлены все необходимые для организации эвакуации документы, которые передали во всероссийский центр медицины катастроф «Защита», где будет принято решение по поводу организации такой эвакуации.

Отметим, ранее родственники впавшей в кому в Индонезии туристки из Новосибирска обратились к губернатору региона Андрею Травникову с просьбой помочь им в организации её эвакуации на родину.