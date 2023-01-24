Астана, 24 января, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Казахский композитор Арман Дуйсенов скончался на 49-м году жизни, сообщает международное агентство Казинформ.

Eltaevvv Арман Дуйсенов

«Ушел из жизни заслуженный деятель культуры, известный композитор, обладатель ордена «Курмет» Арман Дуйсенов», — говорится в сообщении агентства.

Данную информацию подтвердили в министерстве культуры и спорта Казахстана.

Напомним, Арман Дусейнов известен как один из ведущих современных композиторов Казахстана и популярный телеведущий. Композитор занимал также пост директора филиала ансамбля «Гульдер». В 2014 году Арман Дуйсенов стал лучшим композитором года по версии «ЕМА Muzzone». В 2017 году композитор удостоен Государственного звания «Заслуженный деятель Республики Казахстан».