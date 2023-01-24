Берлин, 24 января, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на тему «ядерной риторики», которой якобы Россия пытается шантажировать Запад, читатели Die Welt сочли опасным и провоцирующим на обострение отношений с РФ.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Йенс Столтенберг

«Как заставить его замолчать и не провоцировать Россию?» — пишет один из читателей. Другой напоминает, что именно США сбросили ядерную бомбу на японские города в 1945 году.

В ответ на то, что Столтенберг призвал принять меры и не позволять России «шантажировать» Запад, угрожая ядерным оружием, один из читателей немецкого издания напомнил, что Германия ничего не должна, ведь ей «никто не объявлял войну». Тем более что Украина — не член НАТО.

Также читатели издания признают, что НАТО перестаёт быть оборонным блоком, расширяясь на восток.