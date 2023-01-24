Донецк, 24 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о намерении открыть в ДНР на границе с Ростовской областью два контрольно-пропускных пункта.

Алексей Куденко/РИА Новости КПП в ДНР

«Плюс еще между Новоазовском и «Успенкой» планируем еще два новых КПП с подводом дороги», — заявил Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

Также общественный деятель отметил о намерении расширить уже имеющийся контрольно-пропускной пункт «Успенка».

Ранее Пушилин сообщал о полной зачистке Краснопольевки в Донецкой Народной Республике от Вооруженных сил Украины.