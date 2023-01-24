Тегеран, 24 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Иран решительно осуждает действия Евросоюза и Великобритании, которые ввели санкции в отношении ряда иранских физических и юридических лиц. Об этом 24 января заявил официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Он подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право «ответить взаимностью на такую провальную политику».

«Иран […] вскоре объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и пропагандистов терроризма в ЕС и Великобритании», ― указал представитель иранского внешнеполитического ведомства.

Канаани также подчеркнул, что действия Европейского союза и Лондона являются «признаком их умственной неспособности понять реалии Ирана, а также их замешательства в отношении авторитета Исламской Республики Иран». Дипломат добавил, что санкции не повлияют на «решимость иранского народа бороться с иностранным вмешательством и заговорами».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Великобритания расширила санкции против Ирана. Так, в чёрный список попали высокопоставленные лица Исламской Республики. В частности, ограничительные меры введены против заместителя командующего исламским народным ополчением «Басидж» Салара Абнуша, самого народного ополчения и кооперативного фонда «Басидж», через который осуществляется финансирование ополчения.

Кроме того, в санкционный список попали бывшие и действующие региональные руководители, депутаты, руководители СМИ и силовики.